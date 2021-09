Fortnite, il ViceVerso si aggiorna: Curabbomba al Chili e strani eventi con l'update 18.10

Dopo la consueta disattivazione temporanea dei server di Fortnite: Battaglia Reale, il free to play è pronto ad accogliere tutte le novità introdotte dall'aggiornamento 18.10: ecco cosa è cambiato.

Tra le novità più intriganti, troviamo innanzitutto la misteriosa comparsa di una grossa buca in prossimità dell'area di Foschi Fumaioli. Per il momento, le cause della sua formazione sono ignote, ma da Epic Games arriva un curioso suggerimento: che qualcosa di molto grande sia fuggito sottoterra?

I giocatori attivi nella modalità Battle Royale di Fortnite possono ora sfruttare il nuovo item Curabbomba al chili. Quest'ultimo ripristina salute e scudi, offrendo allo stesso tempo anche un potenziamento della velocità. Dettaglio particolarmente utile, la nuova Curabbomba ha effetto anche sugli utenti intorno a coloro che la utilizzano. E con l'aggiunta dell'oggetto inedito, realizzano il proprio ritorno in Fortnite anche alcune vecchie conoscenze: la Curabbomba originale e il Mantello del Cacciatore. Infine, segnaliamo che l'update 18.10 di Fortnite ha inoltre introdotto i nuovi stili runici per Charlotte, Kor, Fabio Foltachioma, J.B. Scimpanski e Torin, sbloccabili per i possessori del Pass Battaglia oltre il livello 140.



Per quanto riguarda invece la modalità Creativa di Fortnite, l'update introduce nel gioco alcuni oggetti tratti dalla modalità Battaglia Reale, ovvero:

Mitragliatrice ViceVerso (comune, non comune, rara, epica, leggendaria);

Fucile ViceVerso (comune, non comune, raro, epico, leggendario);

Spara-vernice (arancione, viola);

Granate a vernice (arancione, viola);

Parti di Mostri del Cubo "Frammenti di mostro" (ingredienti);

Alcune modifiche al funzionamento del dispositivo di gestione delle eliminazioni e l'implementazione di molteplici fix completano il quadro delle novità introdotte in-game da Epic Games.