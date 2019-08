Fortnite: un video fan made ripercorre i principali eventi della storia del battle royale

L'utente di YouTube e Reddit conosciuto come "CuteC3" ha realizzato una splendida animazione che omaggia il battle royale di Epic Games ripercorrendone la storia dei principali eventi ingame che ne hanno caratterizzato le Stagioni dal lancio ad oggi.

Nei 38 secondi scarsi di filmato confezionato da CuteC3, l'autore di questo progetto fan made ha racchiuso tutte le principali fasi attraversate dallo sparatutto gratuito di Epic. Il video si focalizza sui protagonisti degli eventi di fine Stagione, sugli elementi di equipaggiamento più apprezzati dalla community e sulle skin più iconiche come quella della Banana che ha contraddistinto la Season 8 di Fortnite.

Ammirando nel dettaglio le veloci transizioni tra una scena e l'altra possiamo notare la presenza delle animazioni dedicate al viaggio di Kevin il Cubo Viola, al lancio del Razzo, all'impatto del Meteorite, all'esplosione del Vulcano, alla battaglia tra il Mostro e il Robot e a tanti altri eventi che hanno contribuito ad arricchire il lore di Fortnite.



Ciascun evento accorso sull'isola del battle royale di Epic Games ha dato agli sviluppatori statunitensi la perfetta giustificazione per operare quei cambiamenti continui alla mappa che contribuiscono al successo del titolo. Date perciò un'occhiata all'animazione di CuteC3 e fateci sapere che cosa ne pensate di questo lavoro.