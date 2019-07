Fortnite: video di gameplay per Neo Versa, skin esclusiva per PS4

Sono trascorse solo poche ore dall'annuncio ufficiale della skin Neo Versa, esclusivo costume di Fortnite Battaglia Reale, ma i dataminer sono già riusciti a metterci le mani sopra e ad utilizzarlo in gioco.

Grazie ad un filmato pubblicato su Twitter, infatti, è possibile vedere la particolare skin in movimento in modo tale da potersi fare un'idea prima di procedere all'acquisto. Per chi non lo sapesse, Neo Versa fa parte del set che potrà essere ottenuto solo riscattando uno dei codici contenuti in specifici bundle di PlayStation 4 Slim, PlayStation 4 Pro, Dualshock 4 e Cuffie Wireless Sony. All'interno del pacchetto troverete la skin, un dorso decorativo e un quantitativo di V-Buck che varia da 500 a 2.000 in base alla tipologia di prodotto acquistato.

Vi ricordiamo che Neo Versa non è la prima skin esclusiva di una piattaforma, dal momento che sono già state pubblicate quelle esclusive di Nintendo Switch e Xbox One, console che ha ricevuto ben 2 set in altrettanti bundle.

Avete già letto la nostra guida al completamento di tutte le sfide dei 14 Giorni d'Estate? Sulle nostre pagine trovate anche tutti i dettagli dell'ultimo aggiornamento di Fortnite Battaglia Reale, che è arrivato questa mattina e ha introdotto gli Air Drop.