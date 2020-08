Fortnite: in video il piccone Spacca-Pugni di Hulk, gratis con la beta di Avengers

Con l'apertura dei server della beta di Marvel's Avengers su PlayStation 4 i giocatori di Fortnite Capitolo 2 hanno avuto l'opportunità di completare attività specifiche per sbloccare il piccone Spacca-Pugni di Hulk.

L'oggetto, dotato di animazioni uniche, presenta un doppio stile: il primo è ispirato alle enormi mani verdi di Hulk, il secondo consiste invece in una replica delle mani dell'armatura Hulkbuster di Iron-Man, presente nel gioco come abilità speciale di Tony Stark. Per ottenere lo strumento da raccolta nel battle royale di Epic Games basta completare le tre sfide HARM, le quali consistono in ondate di nemici da affrontare da soli o in compagnia di altri giocatori. Una volta portate a termine le sfide, l'oggetto di gioco verrà automaticamente aggiunto al vostro armadietto di Fortnite, purché abbiate in precedenza collegato il vostro account Epic Games a quello Square Enix.

Prima di lasciarvi al filmato che mostra il nuovo piccone in movimento, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate una guida dettagliata su come sbloccare lo strumento Spacca-Pugni di Hulk in Fortnite, al cui interno vi sono tutte le informazioni necessarie al collegamento tra i vari account di gioco.

Va precisato che questo contenuto verrà messo in vendita nel negozio oggetti in un secondo momento e che sarà quindi possibile ottenerlo anche da chi non avrà l'opportunità di giocare la beta di Marvel's Avengers su PS4 e Xbox One.