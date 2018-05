Fortnite: Video Speciale dedicato a tutte le novità della Stagione 4

Dopo lo schianto della cometa che i giocatori avevano avvistato nei cieli di Fortnite, la Stagione 4 del titolo di Epic Games ha finalmente preso il via. Il nostro Alessandro Bruni ci racconta tutte le novità che caratterizzano questo nuovo aggiornamento.

La Stagione 4 di Fortnite è iniziata il primo maggio, con la pubblicazione della corposa patch 4.0.0 su tutte le piattaforme in cui è disponibile il gioco. Epic Games ha introdotto numerose novità in termini di gameplay e contenuti, andando ad arricchire l'esperienza complessiva offerta dalle modalità Battle Royale e Salva il Mondo.

La popolarissima Battaglia Reale, in particolar modo, ha visto l'introduzione di una nuova zona speciale all'interno della mappa, generata proprio dalla collisione con la cometa: stiamo parlando delle Rocce salterine, un cratere che consente ai giocatori di utilizzare un nuovo power-up per volare a bassa gravità nel corso delle partite.

Più in generale, il gioco è stato aggiornato anche in termini di bilanciamento e gameplay, per esempio con la modifica di alcuni parametri per quanto riguarda i colpi alla testa. Se volete scoprire a fondo tutte le novità introdotte con la Stagione 4 di Fortnite, comunque, vi basta guardare il nostro nuovo Video Speciale a cura di Alessandro Bruni: lo trovate in cima alla notizia.