Fortnite: visita Agenzia, Uomo di Paglia e Lapidi Lipidiche

Dopo avervi mostrato dove trovare le chiavi giratubi dorate, in questa mini-guida alle sfide di Mida della settimana 10 di Fortnite vi spieghiamo dove trovare l'Agenzia, l'Uomo di Paglia e le Lapidi Lipidiche.

Una sfida abbastanza semplice, la cui unica difficoltà consiste nel capire dove si trovano l'Agenzia, l'Uomo di Paglia e le Lapidi Lipidiche. Se non sapete dove sono posizionate queste location, di seguito vi mostriamo come raggiungerle facilmente.

Dove trovare Agenzia, Uomo di Paglia e Lapidi Lipidiche in Fortnite

Questa sfida richiede molto semplicemente di l'Agenzia, l'Uomo di Paglia e le Lapidi Lipidiche. Di seguito vi spieghiamo dove si trovano le location in questione:

Agenzia : al centro della mappa, si tratta della location in cui è possibile affrontare Mida per ottenere una delle armi mitiche di Fortnite Stagione 2.

: al centro della mappa, si tratta della location in cui è possibile affrontare Mida per ottenere una delle armi mitiche di Fortnite Stagione 2. Uomo di Paglia : si tratta della grande scultura di paglia che si trova a Fattoria Frenetica.

: si tratta della grande scultura di paglia che si trova a Fattoria Frenetica. Lapidi Lipidiche: a nord-ovest di Foresta Frignante, dove ci sono le mascotte a forma di pomodoro e hamburger.

Sulla mappa riportata a fondo pagina abbiamo cerchiato di rosso le posizioni di queste location. Se avete bisogno di un riferimento visivo per individuarle più facilmente, potete dare uno sguardo al video riportato in cima.

Per completare la sfida ancora più rapidamente, potrebbe essere una buona idea procurarsi un elicottero per spostarsi più velocemente tra un luogo e l'altro. A tal proposito, ricordiamo che sulle nostre pagine vi abbiamo spiegato dove trovare gli elicotteri Choppa in Fortnite.