Fortnite: visita insegne a Neopinnacoli, Impianto a Pressione e Grandi Magazzini

A partire da oggi pomeriggio sono disponibili le Sfide della Settimana 10 di Fortnite Stagione 9. In questa mini-guida vi mostriamo come completare la sfida che richiede di visitare le insegne pubblicitarie a Neopinnacoli, Impianto a Pressione e Grandi Magazzini.

A seguire elenchiamo tutte le Sfide della Settimana 10 di Fortnite Stagione 9, evidenziando quella che abbiamo preso in esame in questa mini-guida.

Sfide della Settimana 10 di Fortnite Stagione 9

Gratuite

Utilizza un Air Strike in (3) differenti partite

Infliggi (500) danni agli avversari con uno Shotgun

Cerca (7) scatole di munizioni in un unico match

Pass Battaglia

Visita (5) diverse insegne di pubblici servizi presso Neopinnacoli, Impianto a Pressione o Grandi Magazzini

Sconfiggi (3) avversari presso Palmeto Paradisiaco e Parco Pacifico

Infliggi (200) danni agli avversari con un piccone

Fase 1 di 3: raccogli (100) legno da una nave pirata o una nave vichinga

Per completare questa sfida dovrete visitare cinque diverse insegne pubblicitarie a Neopinnacoli, Impianto a Pressione o Grandi Magazzini. Ciascuna di queste tre location include al suo interno diverse insegne pubblicitarie, ma se volete portare a termine la sfida il più in fretta possibile vi consigliamo di visitare Impianto a Pressione.

Come potete vedere nell'immagine riportata in basso, nel punto di Impianto a Pressione mostrato nello screenshot sono presenti diverse insegne nell'arco di pochi metri. Non vi resta che recarvi sul luogo e visitarle.

Con la Stagione 9 ormai giunta al termine, ricordiamo che Epic Games ha reso nota la data di avvio della Stagione 10 di Fortnite.