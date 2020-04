Fortnite: visita Lo Squalo, Rapide a Riposo e Forra Favolosa

Le sfide di Skye della settimana 7 di Fortnite sono disponibili per tutti i giocatori del battle royale di Epic Games. In questa mini-guida vi spieghiamo come completare la sfida che richiede di visitare Lo Squalo, Rapide a Riposo e Forra Favolosa, mostrandovi le loro posizioni sulla mappa.

Per completare questa sfida vi basta visitare Lo Squalo, Rapide a Riposo e Forra Favolosa, anche nell'arco di più partite. Per aiutarvi nell'intento, vi mostriamo le posizioni di queste location sull'isola di Fortnite Battaglia Reale.

Dove trovare Lo Squalo, Rapide a Riposo e Forra Favolosa

Se non sapete dove si trovano le location in questione, vi basta seguire le indicazioni che stiamo per darvi:

Lo Squalo : l'isola a forma di squalo a nord-ovest della mappa

: l'isola a forma di squalo a nord-ovest della mappa Rapide a Riposo : il fiume a est di Lago Languido, dove ci sono le canoe abbandonate

: il fiume a est di Lago Languido, dove ci sono le canoe abbandonate Forra Favolosa: la cascata a nord-ovest di Lago Languido

Per aiutarvi a trovare questi luoghi, li abbiamo cerchiati di rosso sulla mappa riportata a fondo pagina. Se avete bisogno di un riferimento visivo per individuarli più facilmente, potete dare un'occhiata al video riportato in cima.

