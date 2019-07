Fortnite: Visita pannelli solari nella neve, nel deserto e nella giungla

I giocatori di Fortnite Stagione 9 possono dedicarsi alle nuove Sfide della Settimana 9. In questa mini-guida vi mostriamo come completare la sfida che richiede di visitare un pannello solare nella neve, nel deserto e nella giungla.

A seguire elenchiamo tutte le Sfide della Settimana 9 di Fortnite Stagione 9, evidenziando quella che abbiamo preso in esame in questa mini-guida.

Sfide della Settimana 9 di Fortnite Stagione 9

Gratuite

Usa un Barile da Bevute o uno Sguazzo Trangugio in partite diverse (0/3)

Visita pannelli solari nella neve, nel deserto e nella giungla (0/3)

Fase 1 di 5: Ottieni un'eliminazione con un'arma di rarità comune (0/1)

Pass Battaglia

Infliggi danni da colpo alla testa (0/500)

Cerca forzieri a Laguna Languida o Borgallegro (0/7)

Elimina gli avversari in diversi luoghi indicati (0/5)

Infliggi danno a un avversario entro 10 secondi dopo aver utilizzato un condotto vulcanico (0/200)

Per portare a termine questa sfida vi basta visitare i tre pannelli solari situati nella neve, nel deserto e nella giungla.

Come potete vedere nella mappa riportata a fondo pagina, il pannello solare nella neve si trova a Rampe Ghiacciate, quello nella giungla a nord di Scalini Scatenati e quello nel deserto a Palmeto Paradisiaco. Se avete bisogno di un riferimento visivo per individuare più facilmente i tre pannelli solari, potete guardare il video riportato in cima.

Ricordiamo che nel frattempo si è resa disponibile anche la nuova sfida dei 14 Giorni d'Estate Spara i fuochi d'artificio lungo la riva del fiume.