Fortnite: visita Poltrona Solitaria, Stazione Radio e Cinema Drive In

Dopo avervi spiegato come ottenere un oggetto in diversi luoghi con Divieto di Pesca, in questa mini-guida alle missioni Cammeo vs Chic di Fortnite vi mostriamo come completare la sfida che richiede di visitare una poltrona solitaria, una stazione radio e un cinema drive in.

Per portare a termine la missione vi basta visitare la poltrona solitaria, la stazione radio e il cinema drive presenti sull'isola di Fortnite Battaglia Reale. Ma dove si trovano esattamente questi luoghi? Vediamolo insieme.

Dove trovare Poltrona Gigante, Stazione Radio e Cinema Drive In in Fortnite

Come potete vedere sulla mappa riportata a fondo pagina, i tre luoghi in questione si trovano nei seguenti punti dell'isola:

Stazione Radio : a est di Scogliere Scoscese

: a est di Cinema Drive In : a ovest di Fattoria Frenetica

: a ovest di Poltrona Solitaria: a ovest di Moli Molesti

Per completare la missione, dunque, non vi resta che visitare la stazione radio, il cinema drive in e la poltrona solitaria, anche nell'arco di più partite. Se avete bisogno di un riferimento visivo per individuare le posizioni di questi luoghi, potete dare un'occhiata al video che abbiamo riportato in cima.

Intanto ricordiamo che la prima stagione del battle royale di Epic Games sta per volgere al termine, e che l'inizio della Stagione 2 di Fortnite Capitolo 2 è fissato per il 20 febbraio.