Fortnite: Visita telefono enorme, pianoforte colossale e immane trofeo di pesce ballerino

Sono finalmente disponibili le nuove Sfide della Settimana 2 di Fortnite Stagione 9. In questa mini-guida vi mostreremo come completare la sfida che richiede di visitare un telefono enorme, un pianoforte colossale e un trofeo a forma di pesce ballerino.

Poco sotto elenchiamo tutte le Sfide della Settimana 2 di Fortnite Stagione 9, evidenziando quella che abbiamo preso in esame in questa mini-guida.

Sfide della Settimana 2 di Fortnite Stagione 9

Gratuite

Lanciati con un condotto vulcanico in partite diverse (0/5)

Fase 1 di 5: atterra a Spiagge Snob (0/1)

Elimina nemici in Scalini Scatenati o Condotti Confusi (0/3)

Pass Battaglia

Infliggi danni agli avversari con le pistole (0/500)

Visita un telefono enorme, un pianoforte colossale e l'immane trofeo di un pesce ballerino (0/3)

Cerca un forziere in diversi luoghi indicati in una partita singola (0/3)

Fase 1 di 3: Elimina un avversario da almeno 50 metri di distanza (0/1)

Per portare a termine questa sfida dovrete visitare un telefono gigante, un grande piano e un trofeo a forma di pesce danzante nell'isola di Battaglia Reale. Dove si trovano questi oggetti? Come potete vedere nella mappa riportata in basso, basterà visitare uno dei due telefoni enormi (uno a nord di Laguna Languida e un altro a sud-ovest di Lande Letali), il grande piano a est di Rifugio Ritirato e il trofeo a forma di pesce a sud-ovest di Mega Mall.

Se avete bisogno di un riferimento visivo per individuare più facilmente gli oggetti in questione, potete guardare il filmato proposto in apertura. Come procede invece la caccia ai Fortbyte? Ricordiamo che sulle nostre pagine vi abbiamo già spiegato come trovare il Fortbyte 81.