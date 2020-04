Fortnite: dove visitare gli Accampamenti costieri di Skye

Dopo avervi mostrato dove visitare Lo Squalo, Rapide a Riposo e Forra Favolosa, in questa mini-guida alle sfide di Skye della settimana 7 di Fortnite vi spieghiamo come completare la sfida che richiede di visitare gli accampamenti costieri di Skye.

Per portare a termine questa sfida vi basta visitare tre dei cinque accampamenti costieri di Skye, anche nell'arco di più partite. Per aiutarvi nell'intento, di seguito vi mostriamo le posizioni di tutti gli accampamenti in questione.

Le posizioni degli Accampamenti costieri di Skye

Sulla mappa di Fortnite Stagione 2 sono presenti cinque accampamenti costieri di Skye, presso le seguenti posizioni:

A nord di Parco Pacifico

A nord-ovest di Spiagge Sudate

A sud-est di Foschi Fumaioli

A sud-est di Corso Commercio

A sud-ovest di Brughiere Brumose

Per aiutarvi a trovare tutti gli accampamenti di Skye, li abbiamo cerchiati di rosso sulla mappa riportata a fondo pagina. Ricordiamo che per portare a termine la sfida vi basta visitarne tre, anche nell'arco di più partite. Se avete bisogno di un riferimento visivo per individuarli più facilmente, potete dare un'occhiata al video riportato in cima.

Con l'occasione ricordiamo che sulle nostre pagine vi abbiamo spiegato anche come portare a termine le sfide segrete che richiedono di raccogliere i vasi di miele e trovare gnomi e telescopi.