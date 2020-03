Fortnite: dove visitare Prati Permalosi, Corsa Erba e Rapide Rischiose

Una delle Prove di Nitroglicerina della Settimana 4 di Fortnite Stagione 2 richiede di visitare Prati Permalosi, Corsa Erba e Rapide Rischiose. Di seguito vi mostreremo le posizioni esatte di queste location all'interno dell'isola di Battaglia Reale.

Per completare la sfida vi basta visitare questi luoghi nel corso delle partite. Ma dove si trovano, esattamente? Vediamolo insieme.

Atterra a Prati Permalosi, Corsa Erba e Rapide Rischiose

Queste location non sono indicate direttamente sulla mappa. Per aiutarvi a individuarle, di seguito elenchiamo la loro posizione esatta all'interno dell'isola di Fortnite Stagione 2:

Prati Permalosi : i cespugli a forma di "faccia triste" a est di Parco Pacifico

: i cespugli a forma di "faccia triste" a est di Parco Pacifico Corsa Erba : il tracciato a nord di Fattoria Frenetica

: il tracciato a nord di Fattoria Frenetica Rapide Rischiose: il cinema all'aperto a ovest di Fattoria Frenetica

Abbiamo evidenziato queste location con un cerchio rosso sulla mappa riportata a fondo pagina. Se invece avete bisogno di un riferimento visivo per individuarle più facilmente, vi basta dare un'occhiata al video che abbiamo riportato in cima.

A proposito delle Prove di Nitroglicerina, ricordiamo che sulle nostre pagine vi abbiamo aiutato a completare anche quelle della Settimana 3. Voi le avete già portate a termine? Nel caso potessero tornarvi utili, vi riproponiamo le nostre mini-guide che vi spiegano come usare le postazioni di potenziamento, e dove atterrare a Pozzo, Idro 16 e Falegnameria Truciolandia.