Fortnite: visualizzazioni in calo su Twitch, SypherPK e altri streamer lo abbandonano

In queste ultime settimane, e in particolar modo nel corso del mese di luglio, le visualizzazioni di Fortnite su Twitch sarebbero scese del 27% registrando un calo negli spettatori attivi pari al 10%. C'è da preoccuparsi? Forse no, ma molti streamer stanno valutando se cambiare gioco.

Il primo è stato SypherPK, streamer molto attivo su Fortnite negli ultimi due anni e che ha deciso di abbandonare parzialmente il gioco per dedicarsi a Call of Duty Warzone, la stessa scelta è stata poi fatta da Nickmercs che ha deciso di orientarsi sul Battle Royale Activision mettendo in disparte Fortnite.

Secondo EssentiallySports, altri streamer potrebbero seguire questa strada preferendo dedicare il loro tempo non solo a Warzone (uno dei titoli più gettonati degli ultimi mesi su Twitch) ma anche ad alternative come Valorant o Hyper Scape di Ubisoft, solamente per citarne alcuni.

Al momento, è bene chiarirlo, non si sta verificando una fuga di massa da Fortnite ma sono in molti a pensare che presto o tardi pro player e streamer dedicheranno sempre meno spazio al gioco nei loro palinsesti, sopratutto su Epic Games non fornirà valide motivazioni per tornare a giocare, proponendo novità di rilievo mancate in questo ultimo periodo, fattore che ha probabilmente contribuito al calo di visualizzazioni e spettatori.