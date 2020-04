Fortnite: vola con Choppa sotto a Ponti d'Acciaio Viola, Rosso e Blu

Tra le sfide di Skye della settimana 8 di Fortnite ce n'è una che richiede di volare con un elicottero Choppa sotto ai ponti d'acciaio viola, rosso e blu. In questa mini-guida vi spieghiamo come completarla, mostrandovi le posizioni dei Choppa e dei ponti d'acciaio.

La prima cosa da fare è procurarsi un elicottero Choppa. Come vi abbiamo già spiegato nella nostra guida all'uso del Choppa, questi elicotteri si possono trovare nelle seguenti posizioni:

Sulla piattaforma a sud-ovest di Pantano Palpitante

A Parco Pacifico

A nord-ovest dello Squalo

All'interno della Grotta

Sulla cima della montagna innevata a sud-est della mappa

Poco a sud dell'Agenzia

A est di Scogliere Scoscese

Sullo Yacth

Sulla mappa a fondo pagina sono segnalate tutte le posizioni (con un'icona a forma di elicottero) in cui è possibile trovare i Choppa. Una vota saliti a bordo dell'elicottero, non vi resta che volare sotto i ponti d'acciaio viola, rosso e blu, che segnaliamo essere nelle seguenti posizioni:

Ponte d'acciaio rosso : a sud di Parco Pacifico

: a sud di Parco Pacifico Ponte d'acciaio blu : a est di Parco Pacifico

: a est di Parco Pacifico Ponte d'acciaio viola: a nord di Pantano Palpitante

Anche in questo caso, abbiamo segnalato la posizione dei ponti sulla mappa riportata a fondo pagina. Se avete bisogno di un riferimento visivo per individuarli ancora più facilmente, potete dare uno sguardo al video riportato in cima.

Parlando invece delle altre sfide di Skye della settimana 8, ricordiamo che sulle nostre pagine vi abbiamo già spiegato come completare la sfida che richiede di cercare i forzieri nei luoghi storici.