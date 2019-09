Fortnite: al via la prima votazione per scegliere le prossime skin del negozio oggetti

Confermando alcune vecchie voci di corridoio basate sulle scoperte dei dataminer, Epic Games ha da oggi dato il via ad una votazione in gioco tramite la quale i giocatori potranno scegliere quale fra 3 diverse skin tornerà nel negozio oggetti.

Ciascun giocatore potrà esprimere il proprio voto nella relativa sezione del gioco (potete trovarla proprio nel negozio oggetti, sul lato destro) al massimo una volta al giorno e, al termine delle votazioni, il costume che ha ricevuto il maggior numero di consensi potrà essere acquistato. Non è da escludere che tale meccanismo possa essere utilizzato dagli sviluppatori non solo per valutare il gradimento di ciascun oggetto da parte degli sviluppatori, ma anche per lasciar loro decidere quali nuovi oggetti far arrivare nel negozio, magari proponendone solo delle immagini provvisorie.

