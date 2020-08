Fortnite vs Apple: annunciata la coppa #FreeFortnite, in palio la skin Don Torsolone!

Epic Games ha sferrato un nuovo attacco ad Apple a seguito della rimozione di Fortnite da App Store. Il celebre Battle Royale risulta al momento impossibile da scaricare da tutti i possessori dei dispositivi della Mela Morsicata, poiché avrebbe violato i termini del servizio.

Nelle scorse settimane Epic Games ha implementato in Fortnite un metodo di pagamento diretto per gli acquisti di beni digitali in-game (come i V-Bucks) su App Store, per evitare di pagare la consueta tassa del 30% al colosso di Cupertino. Come facilmente immaginabile, a quest'ultimo la mossa non è andata giù, dando il via ad una delle contese più grandi mai viste in questo settore.

Epic Games, dopo aver fatto causa ad Apple, per sensibilizzare ulteriormente l'opinione pubblica ha realizzato un cortomotreggio animato che sbeffeggia lo spot Macintosh del 1984 e ritratto l'azienda come una manipolatrice delle masse interessata solo al monopolio. In aggiunta, ha annunciato il torneo #FreeFortnite che si svolgerà nel gioco il 23 agosto.

"Questi sono gli ultimi giorni in cui l'intera comunità di Fortnite potrà giocare insieme. Apple ha bloccato Fortnite su App Store, impedendo ai giocatori di aggiornare il gioco a nuove versioni. I giocatori su dispositivo iOS resteranno bloccati su Capitolo 2 - Stagione 3 quando tutti gli altri passeranno a Capitolo 2 - Stagione 4 con il lancio del 27 agosto", esordisce Epic nel comunicato ufficiale. "Festeggia la lotta all'ultima Vittoria reale con i tuoi amici su tutte le piattaforme nella Coppa #FreeFortnite questa domenica 23 agosto. Gettati nella mischia per una chance di vincere più premi che mai, fra cui il nuovo costume Don Torsolone, hardware di gioco e abbigliamento esclusivo".

Regole del Torneo

Aprite la scheda Competi nel gioco per controllare l'inizio dell'evento nella vostro regione. Durante il tempo assegnato dovrete selezionare la playlist Coppa #FreeFortnite per partecipare al torneo. Per quattro ore avrete l'opportunità di vincere premi nella Coppa #FreeFortnite competendo come giocatore singolo attraverso un massimo di 12 partite. Il punteggio è il seguente:

Tempo di attività - 1 punto ogni 3 minuti di presenza sull’isola di BR.

Ogni eliminazione - 1 punto per Elim

Vittoria reale - 10 punti per ciascuna Vittoria reale

Conquistando almeno 10 punti otterrete il costume Don Torsolone, ovvero il personaggio con la testa a forma di mela protagonista dello spot #FreeFortnite. I giocatori con i punteggi migliori di tutte le regioni (20.000 nel mondo) riceveranno il cappello regolabile #FreeFortnite. Si tratta di un oggetto vero, fisico, che verrà spedito a casa!

Davvero un bel modo per salutare la Stagione 3, in attesa dell'inizio della Stagione 4 di Fortnite fissato per il 27 agosto (non su dispositivi Apple, però).