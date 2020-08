Fortnite vs Apple, Cupertino risponde ad Epic Games: non faremo alcuna eccezione

La diatriba tra Apple ed Epic Games non accenna a placarsi. Nella giornata di ieri la casa di Cupertino ha inviato una notifica ad Epic Games, informandola che il 28 agosto disabiliterà tutti i suoi account sviluppatore e rimuoverà tutti i developer tools da iOS e Mac, mettendo a serio rischio anche tutti i giochi mossi dall'Unreal Engine.

Epic Games lo ha reso noto con una comunicato ufficiale, affermando inoltre la sua ferma intenzione di rivolgersi ad un tribunale affinché questa "ritorsione", che ha anche portato alla rimozione di Fortnite da App Store, abbia fine.

Il commento di Apple, affidato alle pagine di The Verge, non è tardato ad arrivare. "Vogliamo davvero mantenere la compagnia all'interno dell'Apple Developer Program e le loro app sullo Store. Il problema, che Epic ha creato tutta da sola, può essere facilmente risolto con un update della loro app in modo da adeguarsi alle linea guida, che loro stessi hanno accettato e che si applicano per tutti gli sviluppatori. Non faremo un'eccezione per Epic Games, poiché non crediamo sia giusto anteporre i loro interessi alle linee guida che proteggono i nostri clienti".

Il conflitto, destinato a lasciare un segno nel mondo dei videogiochi, vede Epic Games da un lato ed Apple e Google dall'altro. Il publisher e sviluppatore ha infatti implementato un metodo di pagamento diretto per gli acquisti di beni digitali in-game (come i V-Bucks) su App Store e Google Play, per evitare di pagare la consueta tassa del 30% ai colossi che controllano le due piattaforme digitali. Apple e Google, prevedibilmente, non ci stanno, e hanno rimosso Fortnite dai rispettivi store. La mela morsicata ha invitato Epic Games a tornare sui suoi passi entro il 28 agosto, pena la disattivazione dell'account sviluppatore.