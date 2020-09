Fortnite vs Apple, nuovo attacco di Epic: un terzo della community giocava su iOS

Mentre su un fronte Google chiede l'archiviazione del caso Fortnite, su quell'altro imperversa la guerra tra Epic Games ed Apple.

Nell'ultima puntata, come promesso, la casa di Cupertino ha terminato l'account sviluppatore di Epic Games, chiudendo la porta al ritorno di Fortnite su App Store e facendo sparire anche altri giochi del publisher, come Infinity Blade su iOS e Shadow Complex Remastered su Mac. Per fortuna, il giudice Yvonne Gonzalez Rogers ha impedito la rimozione dei Developer Tools di Epic Games, salvando di fatto tutti i giochi che girano con l'Unreal Engine sullo store.

Epic Games non intende fermare le sue azioni legali contro Apple, e ieri ha consegnato un nuovo documento (reperibile pubblicamente) nel quale cerca di spiegare i motivi per i quali la corte del Northern Discrict of California dovrebbe forzare Apple a reintrodurre Fortnite su App Store, che rappresenta l'unico mezzo attraverso il quale gli utenti iOS possono giocarci (i giocatori Android, ricordiamo, hanno a disposizione anche l'Epic Games App).

Epic Games spiega che ad essere stata danneggiata non è solamente la sua reputazione, ma anche e soprattutto i giocatori. Stando ai dati forniti, ben 116 dei 350 milioni di utenti con un account Epic giocava a Fortnite su iOS: praticamente un terzo di tutta la community di gioco: i restanti 2/3 sono sparsi su altre piattaforme come PS4, Xbox One, PC, Android e Switch.

"Fortnite è più di un gioco", spiega la compagnia di Tim Sweeney. "È una comunità molto social il cui valore dipende il larga parte dalla possibilità di connettere tra loro gli utenti. Epic ha costruito una community sulla quale le persone contano. Rimuovendo Fortnite da App Store, Apple ha privato milioni di utenti dei loro amici e familiari nella community di Fortnite, che fa affidamento interamente sulla connettività. La protesta dei videogiocatori è stata dirompente. Il numero dei giocatori attivi su iOS è calato del 60% fin da quando Fortnite è stato rimosso da App Store, e la rimozione ha già causato danni irreparabili alla reputazione di Epic. [...] Epic potrebbe non vedere più quegli utenti".



Gli utenti che hanno Fortnite ancora installato sul proprio dispositivo possono continuare a giocarci, ma quello con cui hanno a che fare è un titolo azzoppato, che non riceverà più alcun aggiornamento (non c'è neppure la Stagione 4) e privo delle funzioni di connettività. Il 60% delle persone lo ha abbandonato definitivamente, e nei prossimi giorni questa percentuale è chiaramente destinata a crescere. Inoltre, sembra che Apple intenda impedire ad Epic di creare un nuovo account sviluppatore per almeno un anno.

Da Cupertino non è ancora arrivata la replica a questo nuovo attacco. Come andrà a finire? Lo sapremo il 28 settembre, quando si svolgeranno le udienze.