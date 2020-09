Fortnite vs Google: arriva da Mountain View la richiesta d'archiviazione

Mentre la controversia tra Epic Games ed Apple continua senza novità di rilievo, nelle ultime ore è accaduto qualcosa di molto interessante da parte di Google, azienda che ha decido si richiedere l'archiviazione per il caso Fortnite Battaglia Reale.

Stando a quanto scritto negli ultimi documenti legali pubblicati in rete, questa richiesta non comporterebbe in alcun modo il ritorno di Fortnite sul Google Play Store, ma si limiterebbe a far tornare la situazione a com'era prima del debutto dell'app sullo store ufficiale di Android. Il colosso di Mountain View ha infatti deciso di abbandonare la guerra con i creatori e confermando di avere una mentalità molto più aperta rispetto ad Apple e grazie alla quale anche chi vuole portare le proprie app al di fuori del Google Play Store può farlo senza problemi. Nei documenti si invita inoltre Epic a prendere accordi con i produttori di hardware principali per fare in modo che il suo store digitale possa essere tra le app preinstallate su determinati dispositivi.

Insomma, è probabile che presto la controversia con Google possa giungere al termine, invece quella riguardante Apple potrebbe continuare ancora per molto.

Vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate una pratica guida su come installare Fortnite su Android senza passare per il Google Play Store.