Fortnite vs Valorant: una skin della Stagione 3 al centro delle attenzioni dei giocatori

Si è fatta attendere per diverso tempo, ma è finalmente giunta la Stagione 3 di Fortnite: Battaglia Reale: come da consuetudine, quest'ultima ha portato con sé una vastissima serie di novità.

Tra queste spicca ovviamente lo stravolgimento della mappa di gioco, con l'isola che risulta ormai in parte sommersa dalle acque: a tal proposito, segnaliamo a chi non si è ancora dedicato all'esplorazione che sulle pagine di Everyeye potete consultare la mappa di Fortnite Stagione 3 in italiano. Ma la nuova fase del ciclo vitale del titolo Epic Games ha inaugurato anche la distribuzione di un nuovo Pass Battaglia, con tanto di nuove Skin da sbloccare.

A distanza di pochissimo tempo dal lancio della Stagione 3 del battle royale, una di queste sta però già destando polemiche in seno alla community. Parte dei giocatori hanno infatti segnalato un'eccessiva somiglianza tra la Skin Transit e uno dei personaggi di Valorant: l'Agente Phoenix. Su Twitter hanno fatto la propria comparsa una serie di confronti diretti, di cui potete visionare un esempio direttamente in calce.



La produzione firmata da Riot Games ha di recente abbandonato la fase Beta, per approdare sul mercato nella sua versione definitiva. Il nostro Giovanni Calgaro vi ha parlato del risultato finale nella sua recensione di Valorant.