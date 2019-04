Fortnite, il Vulcano sta per eruttare? Il cratere sta emanando un denso fumo scuro!

I numerosi utenti di Fortnite sono sempre molto attenti nel notare ogni cambiamento in corso sulla mappa di gioco ed alcuni intriganti mutamenti sembrano star interessando l'area del vulcano!

Come segnalato da un utente Reddit, attivo sulla piattaforma con il nickname di "TimTam_3", il vulcano presente sull'isola di gioco sta infatti emanando un denso fumo scuro. Addirittura, dalla clip che potete trovare in calce a questa news, alcuni giocatori ipotizzano che sui cieli sovrastanti il cratere si stia iniziando a formare un tornado! Parte della community di Fortnite sta riconducendo il fatto che il vulcano stia fumando alla possibilità che questo stia per eruttare. Non è la prima volta che emergono rumor su un'eruzione in Fortnite, e molti giocatori sospettano che un evento legato al vulcano potrebbe segnare il passaggio dalla Stagione 8 alla Stagione 9 del battle royale. Altri dataminer sembrano inoltre suggerire che le aree di Pinnacoli Pendenti e Corso Commercio potrebbero risultare distrutte in seguito all'inizio della nuova stagione del gioco. Ad ora, Epic Games non ha fornito alcun tipo di conferma ufficiale in merito a tutte queste supposizioni: voi cosa ne pensate?



Restando in ambito di strani avvistamenti, segnaliamo inoltre che un'immagine della Pistola a Tamburo è presente sui monitor presenti presso Sponda del Saccheggio.