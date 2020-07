Fortnite, We the People: come ottenere gratis l'emote Verve

A breve si terrà in Fortnite Capitolo 2 un nuovo evento We the People x More Than a Vote nella modalità Party Royale e, per celebrare l'arrivo di questo appuntamento, Epic Games ha deciso di regalare a tutti i giocatori un'emote che prende il nome di Verve.

L'emote, vincitrice del concorso "#EmoteRoyaleContest" è stata creata da Michael e Jamie Mejeh, due fratelli che hanno ideato questa coreografia e hanno partecipato al contest per poi vincerlo. Se anche voi volete replicare questa danza all'interno del gioco, non dovete far altro che entrare nella modalità Party Reale di Fortnite Capitolo 2 tra l'1:00 italiana di mercoledì 29 luglio (quindi nella notte tra martedì e mercoledì) e le 23:00 dello stesso giorno. Ogni due ore verrà proiettato il filmato all'interno del Party Royale, dando così ai giocatori l'opportunità di ascoltare gli argomenti trattati e di ottenere l'emote gratuita.

Non dimenticate che, una volta entrati nel Party Reale, dovete avvicinarvi allo schermo ed evitare di disturbare gli altri giocatori. A questo proposito, il team di sviluppo ha deciso di disabilitare le emote per tutta la durata della proiezione, così che non si possano infastidire gli utenti interessati all'evento.

