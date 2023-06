Fortnite Wilds: come sbloccare la skin di Optimus Prime nella Stagione 3

L'arrivo della Stagione 3 di Fortnite Capitolo 4, disponibile solo da poche ore, ha segnato anche e soprattutto l'inizio di una nuova collaborazione, visto che il brand dei Transformers è ufficialmente parte del sempre più ricco metaverso di Epic Games. Scopriamo insieme come sbloccare le uniche due skin dei Transformers attualmente disponibili.

Come sbloccare Optimus Prime

Come per altre collaborazioni di rilievo, anche quella con Transformers prevede la presenza di un costume speciale all'interno del Pass Battaglia. Optimus Prime è infatti una delle tante ricompense che si possono sbloccare esclusivamente dopo aver acquistato la versione a pagamento del Battle Pass e, a differenza di quanto ipotizzato negli scorsi giorni, non è la skin segreta: questo significa che non bisognerà attendere che Epic Games la renda disponibile con un aggiornamento e si può ottenere sin da subito. Il costume di Optimus Prime diventa sbloccabile dopo aver raggiunto il Livello 94, momento nel quale sarà possibile spendere 9 Stelle della Battaglia per aggiungerlo alla collezione. In questo modo non solo otterrete il costume dell'Autobot, ma anche la sua emote leggendaria 'Cannone a rotaia'. Se invece volete sbloccare lo stile aggiuntivo 'Temprato in battaglia', che è la versione usurata di Optimus Prime, dovrete sbloccare tutte le ricompense della versione base del Battle Pass e poi raggiungere la Pagina 3 delle Ricompense Bonus.

Come sbloccare Optimus Primal

Purtroppo il robot-gorilla Optimus Primal non è parte del Pass Battaglia e l'unico modo per ottenere questa skin è quella di acquistarla nel negozio oggetti prima che venga rimossa. La sola skin, dotata di emote integrata e dorso decorativo Emblema Maximal, è acquistabile al prezzo di 1.600 V-Bucks, invece il piccone reattivo Lame Cyber di Primal ha un costo di 800 V-Bucks. Chi vuole risparmiare qualcosina, può comprare il bundle contenente l'intero set a 1.800 V-Bucks e risparmiare con 600 monete.

