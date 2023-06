Fortnite Wilds: c'è anche Optimus Prime nel primo trailer della Stagione 3

Come da programma, nel corso dello show estivo di Geoff Keighley abbiamo potuto osservare il primo vero trailer della Stagione 3 di Fortnite Capitolo 4, che conferma i leak delle ultime settimane.

Il filmato mostra un gruppo di sopravvissuti che esplora alcune antiche rovine nel bel mezzo della foresta e si imbatte in un antico manufatto legato ad Optimus Prime. La raccolta dell'oggetto fa sì che il celebre personaggio di Transformers appaia di fronte ai personaggi e si unisca a loro nella lotta contro la fazione della Dottoressa Slone, anch'essa visibile nel trailer.

Nel corso del filmato possiamo intuire che nella stagione verrà introdotto un nuovo gadget mitico, visto che il manufatto impugnato dai sopravvissuti potrebbe essere una speciale arma in grado di trasformarsi proprio come gli autobot e dotato quindi di svariati utilizzi.

In attesa di scoprire maggiori dettagli sull'aggiornamento, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate tutti i dettagli sulla manutenzione che precederà l'arrivo della Stagione 3 di Fortnite Capitolo 4, in uscita domani. Per chi non le avesse ancora viste, sulle nostre pagine è possibile vedere le immagini delle skin in uscita con la prossima stagione di Fortnite, le quali si potranno sbloccare acquistando il Battle Pass.