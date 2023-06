Fortnite Giungla, la Stagione 3 è qui: raptor da cavalcare, vespe selvagge e Optimus Prime

Al termine del processo di manutenzione dei server di Fortnite, arriva all'interno del battle royale un ampio numero di contenuti aggiuntivi, grazie all'esordio della Stagione 3. Ma quali sono le novità disponibili?

Partiamo subito dalla nuova ambientazione del gioco, con l'isola che ha visto fiorire sulla sua superficie una fitta giungla. Per l'occasione, la community potrà cimentarsi nella scalata degli alberi, per bersagliare gli avversari di colpi dall'alto. A terra, fa il suo debutto la scivolata rapida sul fango, mentre liane e rampicanti velocizzano gli spostamenti da un'area all'altra della mappa. Spazio anche alla possibilità di mimetizzarsi nel sottobosco della foresta. Nel nuovo ecosistema di Fortnite: Stagione 3 debuttano anche i fiori bomba, i fiori puzzolenti e i fiori salterini.

La Stagione 3 di Fortnite dà inoltre il benvenuto a una strana specie di raptor vegani. Innocui per i personaggi del free to play, gli animali potranno essere cavalcati e condotti a tutta velocità attraverso la mappa. Tra una missione e l'altra ci si potrebbe imbattere in uova di raptor: una volta schiuse, il nascituro diverrà amico del giocatore. Infine, non potevano mancare all'appello nuove armi:

DMR Termico : fucile con mirino a visione termica;

: fucile con mirino a visione termica; Fucile Frittella : arma con un caricatore girevole, disponibile anche in versione mitica;

: arma con un caricatore girevole, disponibile anche in versione mitica; Boomerang Cinetico : il boomerang può essere richiamato prima del completamento della traiettoria di ritorno;

: il boomerang può essere richiamato prima del completamento della traiettoria di ritorno; Cannone di Cybertron : spara proiettili esplosivi;

: spara proiettili esplosivi; Barattolo di vespe selvagge: da lanciare contro gli avversari;

Come già anticipato dal trailer della Stagione 3, è inoltre ora disponibile in Fortnite la