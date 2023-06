Fortnite Wilds: il primo teaser della Stagione 3 sembra confermare i leak

Puntuale come un orologio svizzero, Epic Games ha iniziato a pubblicare i primi teaser della Stagione 3 di Fortnite Capitolo 4. Il video in questione, apparso sui canali social ufficiali, ci permette di dare una rapida occhiata al nuovo bioma che verrà introdotto con l'aggiornamento del prossimo fine settimana.

Nel filmato si può infatti osservare uno scenario che ricorda la giungla, che è quindi confermata come principale aggiunta del futuro content update. Sembrerebbe quindi che parte dell'isola del battle royale gratis verrà soppiantata da una rigogliosa foresta in cui probabilmente troveremo meccaniche di gioco inedite. A giudicare dalle immagini, inoltre, è improbabile che il leak di qualche giorno fa fosse un fake e, di conseguenza, è quasi sicuro che la collaborazione con Transformers sia in dirittura d'arrivo e che la skin di Optimus Prime farà parte del prossimo Pass Battaglia. Vi ricordiamo inoltre che oggi sono apparse alcune liane sui profili social di Fortnite e, stando alle anticipazioni dei dataminer, questi oggetti potrebbero andare a sostituire le sbarre da grinding.

Per chi non lo sapesse, l'aggiornamento in questione sarà disponibile a partire dal prossimo 9 giugno 2023 e, almeno per il momento, non sembrano essere previsti eventi.