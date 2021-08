Fortnite: anche Will Smith diventa un personaggio del Battle Royale

Fortnite è ormai diventato uno specchio della cultura popolare. Sono innumerevoli i personaggi dei fumetti, del cinema, della musica e di altri media ad aver trovato posto nel roster del celebre battle royale, e oggi è toccata la stessa sorte anche a Will Smith.

L'aggiornamento odierno del negozio di gioco ha portato con sé la skin di Mike Lowrey, poliziotto interpretato da Will Smith nei film della serie Bad Boys. Si tratta di un costume di livello epico venduto al prezzo di 1.500 V-Buck e dotato del dorso decorativo Borsone da Detective, con un bel paio di armi in bella mostra. Al medesimo set appartiene anche lo strumento di raccolta Coltelli Mina Vagante, caratterizzato da un livello di rarità non comune e venduto al prezzo di 500 V-Buck. Potete osservare l'intero set nell'immagine di anteprima di questa notizia. Cosa ve ne pare? L'acquisterete?

Ne approfittiamo per segnalarvi che su Everyeye.it trovate la guida per completare le sfide della Settimana 12 della Stagione 7 di Fortnite. Tenete presente, inoltre, che è attualmente in corso la Settimana Selvaggia 2, che ha tirato fuori dal magazzino alcuni oggetti che spediscono in aria i giocatori del battle royale, ossia le Fenditure Portatili e i Rimbalzanti.