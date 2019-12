Fortnite Winter Royale: ecco le coppie che si sono aggiudicate un premio in denaro

Il Winter Royale, torneo a coppie di Fortnite Capitolo 2 con un montepremi totale pari a 15 milioni di dollari, si è appena concluso permettendo così a numerose squadre distribuite sui server di tutto il mondo un bel po' di premi.

Ecco di seguito i vincitori della competizione nei vari paesi:

NA Est:

Giorno 1: Diggy e Marz hanno vinto 9.000 dollari

Giorno 2: Kreo e Bucke hanno vinto 9.000 dollari

Giorno 3: Ajerss e Innocents hanno vinto 9.000 dollari

Europa:

Giorno 1: Saevid e Scolly hanno vinto 9.000 dollari

Giorno 2: Orkh e Podsai hanno vinto 9.000 dollari

Giorno 3: Prizmhy e Virsuh hanno vinto 9.000 dollari

NA Ovest:

Giorno 1: Thomuss_ e wavyjacob hanno vinto 9.000 dollari

Giorno 2: Thomuss_ e wavyjacob hanno vinto 9.000 dollari

Giorno 3: Maken1x e Frapai II hanno vinto 9.000 dollari

Brasile:

Giorno 1: KBR e Roboto hanno vinto 9.000 dollari

Giorno 2: Master e C9 Nicks hanno vinto 9.000 dollari

Giorno 3: Clipnode e Nothing hanno vinto 9.000 dollari

Asia:

Giorno 1: Slays e Favs hanno vinto 9.000 dollari

Giorno 2: No. 1 e WR.Rialy4k hanno vinto 9.000 dollari

Giorno 3: CR Ruri 82 e CR RizArt hanno vinto 9.000 dollari

Oceania:

Giorno 1: Goboz e Worthy hanno vinto 9.000 dollari

Giorno 2: Slaya e Link hanno vinto 9.000 dollari

Giorno 3: Caryion e Kquid hanno vinto 9.000 dollari

Medio Oriente:

Giorno 1: Snow e Souriano hanno vinto 9.000 dollari

Giorno 2: POWER Nm7 e POWER Rv hanno vinto 9.000 dollari

Giorno 3: POWER FHD e POWER Yonx hanno vinto 9.000 dollari

Come potete ben vedere nel lungo elenco, non sono riusciti a trionfare nel torneo giocatori illustri come Turner "Tfue" Tenney, Tyler "Ninja" Blevins e il vincitore della World Cup Kyle "Bugha" Giersdorf.

In attesa di scoprire quale sarà la prossima mossa degli sviluppatori per il competitivo del battle royale, vi ricordiamo che di recente Epic Games sta rimuovendo V-Buck e skin di Fortnite Capitolo 2 acquistati da rivenditori non autorizzati.

Avete già letto del leak che svela tutte le prossime armi Fuori Magazzino di Fortnite Mezz'Inverno?