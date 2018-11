Fortnite Winter Royale: Ninja e Myth non sono tra i primi, Tfue non si qualifica

Lo scorso weekend si sono svolte le qualificazioni del Winter Royale, torneo di Fortnite Battaglia Reale aperto a tutti gli utenti che mette in palio la bellezza di un milione di dollari.

In mattinata Epic Games ha diramato le liste con i 400 migliori giocatori, equamente divisi tra le due regioni partecipanti, Nord America ed Europa. L'attenzione della comunità, prevedibilmente, è rivolta nei confronti di alcuni degli streamer più famosi della scena competitiva.

TSM Myth e Ninja sono riusciti a qualificarsi grazie ad una serie di prestazioni di tutto rispetto, ma non hanno raggiunto le posizioni più alte della classifica. Il primo, con 29 punti e 3 vittorie in 11 partite giocate si è fermato alla posizione 127 in Nord America. Ninja, che invece ha ottenuto 29 punti e 3 vittorie in 18 partite giocate, si è invece piazzato 150° nella medesima regione. Se siete curiosi di scoprire l'identità dei migliori giocatori del mondo, potete consultare le due classifiche complete a questo indirizzo.

Sta facendo notevolmente discutere l'assenza di un altro famoso professionista, FaZe Tfue, che non è riuscito ad arrivare tra i primi del mondo. Il pro player, notevolmente arrabbiato, ha affermato che durante uno dei match di qualificazione, mentre era ben nascosto in un cespuglio, è stato eliminato da un cheater che utilizzava un software di puntamento automatico. Giudicate voi stessi nel video allegato in calce alla notizia. Tfue, uno dei vincitori del Fall Skirmish, non potrà quindi partecipare alla finali e ha dichiarato: "Questo torneo fa schifo, ragazzi". Tra gli altri assenti, figurano anche Nate Hill, SypherPK e Nickmercs.

È bene precisare che questi 400 giocatori, in realtà, non risultano ancora qualificati alla fase successiva. Prima di ottenere l'accesso alle finali del Winter Royale, dovranno rispondere ad un questionario di Epic Games. Le finali europee si giocheranno il 30 novembre e l'1 dicembre, mentre quelle americane nei giorni 11 e 12 dicembre.