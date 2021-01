Fortnite Winter Trials: un leak svela l'evento ricco di ricompense gratis

I sempre attenti dataminer di Fortnite Capitolo 2 hanno anticipato questa sera l'arrivo imminente di un nuovo evento a tempo che prende il nome di Winter Trials e il cui mini-sito ufficiale è stato aperto per qualche minuto da Epic Games.

Sebbene il portale in questione non sia più raggiungibile, i pochi istanti durante i quali è stato possibile accedervi hanno permesso ai leaker di estrapolare numerose informazioni circa il funzionamento dell'evento e sulle ricompense che si potranno ottenere in maniera completamente gratuita. Pare infatti che i Fortnite Winter Trials siano una sorta di competizione tra grossi gruppi di giocatori capitanati dagli streamer più famosi, i quali possono essere votati dagli utenti tramite il sito ufficiale: grazie alle competizioni è così possibile ottenere dei gettoni e con essi procedere allo sblocco di due emote e una copertura per armi e veicoli. Se le informazioni presenti sul sito dovessero essere corrette, l'inizio dell'evento potrebbe essere fissato a domani e resterà attivo fino al 31 gennaio 2021. Va comunque precisato che il mini-sito potrebbe non essere altro che un tentativo da parte di Epic Games di effettuare dei test per l'evento e che quindi il lancio dei Winter Trials non sia così vicino come possiamo immaginare.

