Fortnite Winterfest: la patch 23.10 porta l'evento natalizio con tanti regali gratis

Accanto all'introduzione delle moto da cross in Fortnite: Battaglia Reale, il nuovo aggiornamento 23.10 del free to play dà ufficialmente il via a Fortnite Winterfest.

Il grande evento in-game a sfondo invernale e natalizio prenderà ufficialmente il via alle ore 15:00 di quest'oggi, martedì 13 dicembre, e si protrarrà sino al prossimo 3 gennaio 2023. I festeggiamenti portano all'interno dell'isola la nuova area di Winterfest Lodge, all'interno della quale i giocatori potranno rilassarsi tra una partita e l'altra. Qui, sarà inoltre possibile scartare gli speciali regali di Natale che Epic Games ha in serbo per la community di Fortnite.

A partire da oggi, alle ore 15:15 in punto dei prossimi 14 giorni, i giocatori troveranno ad attenderli nell'area un omaggio a cadenza quotidiana. In totale, i regali offerti da Fortnite saranno in totale 17, e includeranno: 2 Skin, 2 deltaplani, 3 Spray, picconi, emote, emoticon e tanto altro ancora. Conformemente allo spirito del Natale, tutti i contenuti saranno offerti gratis ai giocatori. Per stuzzicare la curiosità del pubblico, Epic Games ha già presentato le prime skin ed emote gratis con Fortnite Winterfest.



Per l'occasione, non potevano mancare all'appello grandi classici di Fortnite Winterfest, come lo Spara Palle di Neve o i Pacchi Regalo da scartare nella mappa per recuperare ricchi bottini.