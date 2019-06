Fortnite: la Wonder Skin di Honor 20 e 20 PRO sul mercato nero, cosa sta succedendo?

Secondo quanto riportato da alcune testate estere, i codici per la Wonder Skin di Fortnite, esclusiva per i possessori di Honor 20 e 20 PRO, sono ora in vendita sul mercato nero, a causa di un leak non autorizzato delle chiavi.

Esattamente come accaduto con le skin Galassia e Guard, il costume Wonder può essere ottenuto solamente acquistando i nuovi Honor 20 o 20 PRO, al momento il sito che permette di riscattare i codici non è ancora online e la promozione non risulta partita ufficialmente eppure qualcuno ha trovato il modo di ottenere questo outfit, rivendendolo a peso d'oro sul mercato nero di Fortnite.

Con ogni probabilità i codici trafugati provengono dal mercato cinese, dove i due telefoni di Honor sono già disponibili sul mercato. Allo stato attuale un codice per la Wonder Skin di Fortnite ha un prezzo variabile tra i 50 ed il 120 dollari, con ogni probabilità però Honor ed Epic rimuoveranno tutte le skin ottenute illegalmente, come già visto nel caso della Skin Honor Guard.