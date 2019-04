Fortnite World Cup 2019: bannati più di mille cheaters del torneo

Anticipato dalle rivelazioni degli insider, lo scandalo cheating di Fortnite si abbatte puntualmente sul torneo Fortnite World Cup 2019. Epic Games ha infatti deciso di bannare oltre mille giocatori scorretti segnalati nelle prime due settimane delle qualificazioni al torneo eSport più atteso dell'anno.

Nella fattispecie, sono ben 1163 gli account interessati dall'intervento che i ragazzi di Epic hanno deciso di attuare con sanzioni comminate in base alla gravità delle infrazioni compiute: di questi, sono 196 i giocatori che hanno dovuto rinunciare al premio in denaro, anche se il colosso videoludico statunitense preferisce non rivelare la quantità totale di denaro recuperato dai cheater e, soprattutto, se deciderà di redistribuire tali premi tra gli altri partecipanti alle qualificazioni.

Le sanzioni hanno coinvolto i giocatori che hanno utilizzato più account: particolarmente curiosi sono poi casi degli utenti che hanno "affittato" il proprio account a una persona terza per ottenere delle migliori probabilità di vittoria. Tra i cheater si segnalano inoltre i giocatori "in teaming" (ossia coloro che si sono coordinati con altri utenti nella medesima partita).

A dimostrazione della bontà del nuovo algoritmo utilizzato da Epic Games nel corso delle qualificazioni del torneo Fortnite World Cup 2019, degli oltre 1000 giocatori scorretti solamente uno si è servito di un vero e proprio software per il cheating: come segnalato da diversi pro player della scena eSport di Fortnite, però, i cheater più furbi potrebbero averla fatta franca e risultare, quindi, del tutto estranei a questa prima tornata di ban. Nel corso delle prossime settimane sapremo perciò se verranno segnalati altri giocatori scorretti.