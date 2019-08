Fortnite World Cup 2019 è stato l'evento eSport più seguito di sempre in Occidente

Le finali della Fortnite World Cup 2019 si sono tenute a New York lo scorso fine settimana, adesso arrivano alcuni dati riguardo il successo dello show in streaming: le finali della competizione sono state viste da 2.3 milioni di spettatori, numeri davvero elevati per un evento eSport di questo tipo.

Di fatto ad oggi la Fortnite World Cup 2019 è stato l'evento eSport più seguito e più visto di sempre in Occidente, escluse quindi le competizioni di League of Legends in Asia. Questo dato include solamente gli spettatori attivi sui canali ufficiali Twitch e YouTube e non tiene conto di coloro che hanno seguito la trasmissione su Facebook o altri canali.

Le finali della Fortnite World Cup 2019 hanno visto trionfare Kyle "Bugha" Giersdorf, giovane ragazzo di appena 16 anni che si è portato a casa un montepremi di tre milioni di dollari, guadagnando anche una ospitata al The Tonight Show di Jimmy Fallon, uno dei Late Show più seguiti negli Stati Uniti.

Il successo di Fortnite non sembra destinato a diminuire, Ninja ha già rivelato l'intenzione di partecipare alla World Cup 2020, inoltre proprio oggi farà il suo debutto la Stagione 10 del Battle Royale di Epic Games, insieme alle nuove Sfide della Settimana 1 Season X.