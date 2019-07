Fortnite World Cup 2019: nuovi biglietti disponibili e programma dello show

Epic Games ha annunciato la disponibilità di nuovi biglietti per le finali della Fortnite World Cup 2019 in programma all'USTA Billie Jean King National Tennis Center’s Arthur Ashe Stadium di New York dal 26 al 28 di luglio.

I biglietti possono ora essere acquistati su Ticketmaster, la disponibilità è però estremamente limitata. I giocatori che parteciperanno alle tre giornate dell'evento riceveranno in regalo V-Buck gratis e il Pass Battaglia della Stagione 10, oltre ad una borsa piena di gadget esclusivi.

Fortnite World Cup Fan Festival

26 luglio - Finale modalità Creativa e Celebrity Pro-Am

09:30 (15:30 ora italiana) - Apertura del Fan Festival

11:30 (17:30 ora italiana) - Apertura porte dell'arena

13:00 (19:00 ora italiana) - Inizio dello spettacolo

27 luglio - Finale Coppie

09:30 (15:30 ora italiana) - Apertura del Fan Festival

11:30 (17:30 ora italiana) - Apertura porte dell'arena

13:00 (19:00 ora italiana) - Inizio dello spettacolo

28 luglio - Finale Singoli

09:30 (15:30 ora italiana) - Apertura del Fan Festival

11:30 (17:30 ora italiana) - Apertura porte dell'arena

13:00 (19:00 ora italiana) - Inizio dello spettacolo

"Incontra più di 20 dei tuoi personaggi preferiti, come Testa di pomodoro e Bombarolo lucente; visita attrazioni come la Nave pirata, il Mini Golf di Fortnite e altro; fai il pieno da Durrr Burger, Gelateria Alla Spina e altri ristoranti del gioco che prenderanno vita, completa un Pass battaglia reale per guadagnare oggettistica da collezione in edizione limitata."