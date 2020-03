Fortnite World Cup 2020: l'evento eSport rischia di saltare per colpa del Coronavirus?

La diffusione del Coronavirus e le disposizioni governative in tema di blocco agli spostamenti "non necessari" sta contribuendo alla chiusura o al rinvio di tanti eventi eSport. Quale futuro attende le finali della Fortnite World Cup 2020, quindi?

Nel momento in cui scriviamo, la nuova edizione della manifestazione eSport più importante della scorsa stagione videoludica (con Bugha eletto miglior giocatore eSport del 2019) continua ad essere prevista nella finestra indicata dai suoi organizzatori, ossia tra i mesi di luglio e agosto di quest'anno.

La crescente preoccupazione per il diffondersi del virus COVID-19 in tutto il mondo, con ordinanze governative sempre più stringenti e quarantene obbligatorie, pone però in serio dubbio lo svolgersi dell'intera iniziativa, soprattutto considerando l'enorme macchina organizzativa legata alle eliminatorie che dovrebbero partire entro breve.

La situazione di enorme incertezza provocata dall'allarme internazionale per la pandemia da Coronavirus, a rigor di logica, dovrebbe rendere sempre più improbabile il regolare svolgimento del torneo Fortnite World Cup 2020, quantomeno non nella forma canonica con show che predono la partecipazione di un pubblico e degli spettacoli dal vivo che coinvolgono la community e i membri dei singoli team eSport. Come di consueto, vi terremo aggiornati su tutte le notizie riguardanti lo svolgimento, così come sull'eventuale rinvio o cancellazione, dell'evento dedicato a Fortnite Capitolo 2.