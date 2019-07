Fortnite World Cup: bottino ricco per Carnifex e Art1er dei Morning Stars

Il primo giorno delle finali mondiali di Fortnite si è ormai concluso. I giocatori qualificati ora gareggeranno nei principali eventi Duo e Solo. Altri, invece, nella giornata di ieri si sono sfidati nella modalità Creative.

Organizzati in squadre, i migliori giocatori della particolare modalità del titolo Epic Games sono scesi nell'arena per contendersi un prize pool da tre milioni di Dollari.

Dei trentadue giocatori, divisi in otto squadre, c'era anche un italiano. Come vi abbiamo già raccontato Carnifex, in forza ai Morning Stars, è volato a New York per partecipare al torneo mondiale accanto alle più grandi stelle del titolo Epic.

Infatti, ogni squadra comprendeva almeno un grande streamer di Fortnite o un giocatore professionista. Tra questi, nei Lil' Whip Warriors, spicava Tyler "Ninja" Blevins; nei Raven's Revenge c'era Corentin "Gotaga" Housseinnel team dell'altro Morning Stars presente all'evento (il tedesco Art1er), senza contare poi la presenza (nello stesso team di Carnifex) di Svennoss e Handofblood.

Alla fine, i Fish Fam capitanati da FaZe Cizzorz si sono portati a casa il primo premio (un milione e trecentocinquantamila Dollari!) mentre la formazione di Carnifex, nonostante ottime prestazioni (soprattutto da parte dell'azzurro) si divide un premio da 250.000 Dollari. Il che, diviso per quattro partecipanti, fa 62.500 Dollari a testa, a cui bisogna aggiungere il bonus raggiunto da 5.000 Dollari. Niente male, davvero.

Il teutonico Art1er, che invece era nella formazione dei Raven's Revenge assieme a Gotaga e Chappy, piazzandosi al terzo posto assoluto, si divide un prize pool da 315.000 Dollari.

Insomma, la spedizione dell'organizzazione bergamasca all'evento mondiale può dirsi assolutamente soddisfacente.