Fortnite World Cup e CCFN: tutti gli eventi del 2021 saranno online

Con una nota diramata sulle pagine del blog ufficiale di Fortnite, i vertici di Epic Games confermano di aver esteso a tutto il 2021 l'attuale blocco degli eventi e dei tornei competitivi di Fortnite Battaglia Reale a causa degli ormai tristemente noti problemi legati alla pandemia da COVID-19.

I rappresentanti del colosso videoludico statunitense spiegano che "il nostro intento è quello di tornare a organizzare tornei globali di persona, ma le nostre priorità per eventi di questo tipo sono la salute e la sicurezza dei nostri giocatori e del personale. Dato che ci sono ancora troppe incognite sulla sicurezza, non organizzeremo eventi dal vivo nel 2021, inclusa Fortnite World Cup 2021".

In conseguenza di questa scelta, anche la Competizione Campioni di Fortnite Capitolo 2 (CCFN) proseguirà online per tutto il 2021. Nel rivolgersi direttamente ai partecipanti dei tornei competitivi di Fortnite, Epic sottolinea come "mentre i Terzetti rimarranno una costante della CCFN, potremmo dover modificare l'assegnazione del punteggio e/o i formati di qualificazione stagione per stagione. Con queste modifiche speriamo di dare più stabilità e coerenza alla CCFN".

L'inizio della Competizione Campioni della Stagione 5 di Fortnite è previsto per il 4 febbraio 2021, una data scelta da Epic Games per dare modo agli utenti di adattarsi alle novità dell'ultima Season e, contemporaneamente, a consentire agli sviluppatori di apportare tutte le modifiche necessarie prima del lancio dell'evento internazionale.

Sempre in funzione del blocco degli eventi dal vivo di Fortnite, Epic conferma di essere attualmente al lavoro per stilare un programma con più tornei settimanali, Coppe Creatori e competizioni uniche non esclusive per le squadre da tre giocatori.