Fortnite World Cup: folla in delirio per il FaZe Clan, interviene la polizia di New York

Per celebrare la qualificazione di alcuni suoi giocatori professionisti alla Fortnite World Cup, il FaZe Clan ha ben pensato di aprire per la prima volta nella sua storia un negozio temporaneo presso lo Sporting Goods Store di New York. Nessuno, però, si aspettava un'accoglienza del genere.

Attratti dalla possibilità di incontrare i propri giocatori preferiti e i membri dello staff, un grande quantitativo di tifosi si sono recati sul posto creando qualche problema di ordine pubblico. Stando a quanto affermato dal celebre co-fondatore FaZe Banks, erano in "migliaia e migliaia" ad attenderli fuori al negozio. Nei video condiviso per l'occasione, che potete visionare in calce, si sente chiaramente la folla urlare "We want Banks, we want Backs!".

La confusione che si è generata ha indotto la polizia di New York ad intervenire per ripristinare l'ordine pubblico, disponendo delle transenne ed impedendo l'accesso al negozio. Banks, come facilmente immaginabile, non ha resistito alla tentazione di uscire fuori e salutare i suoi tifosi, andando contro il volere della polizia, intenzionata a non fare uscire i pro gamer in strada per evitare ulteriore confusione. Nel negozio c'erano anche NICKMERCS, uno degli ultimi arrivati nel team, Temperrr, Rain, Replays, Sway, H1ghSky1 e Blaze. Sembrava di assistere ad un evento sportivo tradizionale, ennesimo segnale della repentina crescita alla quale sono andati incontro gli eSport negli ultimi anni.

Sono ben 6 i giocatori del FaZe Clan qualificati alle fasi finali della Fortnite World Cup e che quindi competeranno questo weekend per il montepremi di 30 milioni dollari: Funk, Dubs, Megga, Mongraal, Vorwenn e Nate Hill. I primi quattro hanno ottenuto l'accesso sia alle finali Duo (previste per stasera alle 19:00) che per le Solo (al via domani pomeriggio).