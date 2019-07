Fortnite World Cup: Marshmello si esibirà durante le finali di domenica 28 luglio

Nel corso del Celebrity Pro-Am della Fortnite World Cup disputatosi nella giornata di ieri, il celebre DJ Marshemello ha annunciato che domani 28 luglio terrà un concerto durante le finali all'Arthur Ashe Stadium di New York.

Quello di Marshmello è un nome ben noto ai giocatori di Fortnite, dal momento che lo scorso 3 febbraio si è reso protagonista di uno spettacolare concerto in-game che grazie ai suoi 10 milioni di spettatori connessi in contemporanea è entrato di diritto nella storia dei videogiochi. Stavolta l'esibizione non sarà digitale, bensì dal vivo, e potrà essere seguita in streaming dai giocatori di tutto il mondo su Twitch, YouTube e altre piattaforme. L'inizio del concerto è fissato alle ore 19:00 di domani 28 luglio, in contemporanea con l'avvio delle finali della modalità Duo.

La nuova collaborazione con Marshmello, in fondo, era nell'aria. La sua skin è tornata ieri nel negozio, mentre nel Celebrity Pro-Am ha giocato in squadra con celebre Ninja. Intanto, la febbre in vista delle finali della Fortnite World Cup continua a crescere: la folla che attendeva i membri del FaZe Clan era così numerosa che si è reso necessario l'intervento degli agenti del NYPD! Prima di salutarvi, ricordiamo che alle ore 19:00 di oggi 27 luglio cominceranno le finali della modalità Solo.