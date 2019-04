Fortnite World Cup: Ninja ancora vittima dello stream sniping durante le qualificazioni?

Tyler “Ninja” Blevins, così come molti altri famosi streamer (basti pensare a Tfue, che ha recentemente annunciato il proprio addio alle competizioni), è costantemente vittima di una pratica sin troppo in voga: lo stream sniping.

Il ragazzo, infatti, durante un match valevole per la qualificazione alla Coppa del Mondo di Fortnite dello scorso weekend sembra esser stato preso di mira proprio da un giocatore che l'ha eliminato probabilmente barando.

"Ho bisogno di un match da 20 punti" ha dichiarato il famoso streamer. "Quindi ho bisogno di otto uccisioni e una vittoria".

Ninja, però, non ha fatto i conti con un giocatore che lo attendeva al varco e, durante la fase di costruzione lo streamer si è fatto eliminare.

La sorpresa dipinta sul suo volto dice tutto. Rimasto sconcertato, Ninja ha espresso tutti i suoi dubbi sull'effettiva liceità della condotta dell'avversario. "Non ho idea di dove venga questo tizio....Ma eccolo qui, quello è il suo secondo Rift”.

L'analisi del replay delle ultime azioni della partita sembra lasciare qualche sospetto su quanto avvenuto. Ad ogni modo, Ninja avrà ancora un bel po' di tempo per rifarsi e tentare nuovamente la sorte per guadagnare l'accesso alla fase finale della Coppa del Mondo di New York del prossimo luglio.