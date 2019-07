Fortnite World Cup: il sedicenne Bugha trionfa in Solo, svelato il teaser della Season X

Come da programma, all'Arthur Asge Stadium di New York si sono disputate le Finali del Torneo Solo di Fortnite World Cup 2019 e a trionfare è stato Kyle "Bugha" Geirsdorf, campione sedicenne del team Sentinels. I vertici di Epic Games celebrano l'evento svelando la primissima immagine teaser della Season X.

Grazie a una strategia d'attacco semplicemente impeccabile, il giovane ma già esperto pro player statunitense ha conseguito la vittoria nel torneo competitivo di Fortnite più famoso del pianeta riuscendo a raggiungere un totale di 59 punti e ad accumulare distacco di ben 26 punti dal suo avversario più prossimo, Psalm.

Merito di questo incredibile successo è stata la tattica offensiva attuata da Bugha con ben 23 punti ottenuti tramite le eliminazioni conseguite sugli altri contententi al trono di miglior giocatore di Fortnite Battaglia Reale del mondo. Come accaduto a Nyhrox e Aqua nella Finale Duo di Fortnite World Cup 2019, anche per Bugha è previsto un premio in denaro di ben tre milioni di dollari, una cifra enorme che verrà ripartita con i vertici e gli altri membri del team Sentinels in base agli accordi stipulati tra il pro player e l'organizzazione eSport a stelle e strisce.

Quanto al teaser della Stagione 10, l'immagine pubblicata sui canali social di Epic Games conferma le voci di corridoio che indicavano come la nuova fase ingame di Fortnite potesse essere rinominata in "Season X". L'immagine composita realizzata dagli sviluppatori americani mostra inoltre l'inconfondibile silohuette dei magazzini di Dusty Depot, una delle ambientazioni più amate dagli appassionati di Fortnite Battaglia Reale. Nel messaggio che accompagna il tweet ci viene inoltre ricordato che la Stagione 10 di Fortnite avrà ufficialmente inizio il prossimo giovedì 1 agosto.