Fortnite World Cup: al via la settimana 2 degli Open Online

Continuano gli Open della Fortnite World Cup, con la settimana 2 che si terrà nel weekend 20 e 21 aprile: i giocatori migliori di ogni area server si qualificheranno per le finali della Fortnite World Cup a New York, in programma questa estate.

Modalità di gioco Coppie

Per partecipare a questo evento, entrambi i giocatori devono aver raggiunto la Lega campioni in Arena.

È attivo il blocco regione: i giocatori possono partecipare alle qualificazioni per una singola regione server ciascuna settimana degli open online. Durante i tornei del fine settimana, la regione server della prima partita disputata rimarrà bloccata per la durata dell'intero weekend.

Formato

20 aprile - Primo round : Tutti i giocatori idonei

: Tutti i giocatori idonei 21 aprile - Secondo round: Le migliori 1500 squadre del primo round

"Aggiunti gli slot Qualificazione Fortnite World Cup all'elenco dei premi dei tornei open online.

Miglioramenti visivi per il pannello Lobby durante i tornei open online. Aggiornato il funzionamento della modalità anonima nei tornei in modo da offrire un'esperienza migliore agli spettatori in streaming, proteggendo comunque gli streamer. Quando un giocatore viene eliminato, il suo nome verrà mostrato nel feed di eliminazione. Quando un giocatore elimina un avversario, il suo nome verrà mostrato solo al giocatore eliminato. Il formato immagine massimo non può essere maggiore di 16:9."