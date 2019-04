Fortnite World Cup: il torneo anticipato da profonde modifiche ai veicoli?

L'update 8.30 di Fortnite sarà disponibile tra martedì 9 e mercoledì 10 aprile ma i dataminer del battle royale di Epic Games si dicono certi dell'introduzione, da parte del colosso videoludico statunitense, di profonde modifiche ai veicoli prima di aprire le qualificazioni al torneo Fortnite World Cup 2019.

Sulla scorta delle operazioni condotte dai programmatori dilettanti della scena dei dataminer di Fortnite, sembrerebbe infatti che le dinamiche di gameplay legate ai veicoli ottenibili sull'isola dello sparatutto gratuito di Epic verranno letteralmente stravolte per favorirne il loro utilizzo durante tutto il periodo delle sfide competitive del torneo Fortnite World Cup con montepremi da 30 milioni di dollari, dalle fasi qualificatorie alle finali.

I risultati conseguiti dai partecipanti all'evento eSport più atteso dell'anno, di conseguenza, verranno influenzati da queste ipotetiche modifiche ai veicoli di Fortnite: i pro player, gli streamer e le personalità più influenti della community del battle royale di Epic stanno già discutendo di questi cambiamenti e, come era logico attendersi, manifestano tutto il proprio disappunto per le tempistiche scelte da Epic Games per introdurre queste novità, ritenute troppo vicine a delle competizioni professionistiche dal richiamo internazionale.

A ogni modo, a partire dal 9 o 10 aprile l'isola di Fortnite Battaglia Reale vedrà l'ingresso del più volte chiacchierato Furgone di Riavvio, un veicolo non guidabile che consentirà ai giocatori di rischierare sul campo i propri compagni di squadra dopo aver effettuato l'aggiornamento v8.30 su PC, console e sistemi mobile iOS e Android.