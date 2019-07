Fortnite World Cup: gli utenti sono preoccupati per il 'Double Heavy'

Mancano ormai pochissimi giorni alle finali della World Cup di Fortnite Battaglia Reale e, a preoccupare un gran numero di appassionati del battle royale di Epic Games, è la possibilità di utilizzare una particolare arma per distruggere le difese nemiche.

Parliamo proprio della tecnica chiamata "Double Heavy", ovvero dell'utilizzo di un doppio Fucile da Cecchino Pesante. Se entrambi i membri di una squadra dovessero infatti entrare in possesso della potentissima arma, potrebbero coordinare i propri colpi per eliminare i nemici nascosti dietro una costruzione. Questo fucile, infatti, è in grado sia di distruggere qualsiasi struttura che di eliminare qualsiasi giocatore con un semplice colpo andato a segno, a prescindere dal punto colpito. Alcune squadre si coordinano quindi per sparare due colpi in rapida successione, così che il primo possa eliminare la struttura e il secondo il nemico nascosto dietro di essa. Una simile tattica potrebbe, secondo alcuni, rovinare l'esperienza della World Cup e sono sempre più numerosi i giocatori che stanno chiedendo agli sviluppatori di porvi rimedio.

In attesa di una risposta da parte degli sviluppatori, vi lasciamo ad un breve filmato che mostra il Double Heavy in azione.

Sapevate che i dataminer potrebbero aver scoperto quando finirà la Stagione 10 di Fortnite? Vi ricordiamo inoltre che con l'aggiornamento di oggi è stato introdotto il nuovo Fucile da Cecchino Scout Tempesta.