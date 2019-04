Fortnite World Cup: V Bucks gratis e Battle Pass della Stagione 10 assistendo alle Finali

Il circuito TicketMaster ha aperto i preordini per chi desidera partecipare alla tre giorni newyorkese delle Finali del torneo Fortnite World Cup 2019, una delle competizioni eSport più attese di quest'anno.

A darcene notizia sono i curatori del fansite FortniteInsider, grazie ai quali scopriamo anche i bonus e gli incentivi previsti per chi vorrà presenziare all'evento che si terrà il 26, 27 e 28 luglio a New York, dopo un lungo periodo di qualificazioni che partirà tra qualche giorno e metterà in palio un milione di dollari per i vincitori dei tornei settimanali Solo e Duo.

Chi assisterà alle finali del torneo Fortnite World Cup 2019 con montepremi da 30 milioni di dollari potrà perciò ricevere in regalo un cospicuo gruzzolo di V-Bucks da spendere nel negozio interno del battle royale di Epic Games e, soprattutto, l'accesso gratuito al Battle Pass della Stagione 10 per il proprio account Epic.

Secondo le ultime indiscrezioni collegate al torneo di Fortnite, l'apertura della fase di qualificazioni sarà anticipata da un aggiornamento (atteso tra il 9 e il 10 aprile) che dovrebbe introdurre delle profonde modifiche ai veicoli. Anche per via di questi rumor, e dei cambiamenti già apportati da Epic al sistema delle graduatorie competitive e al gameplay tramite l'update 8.20, diversi pro player hanno deciso di protestare. C'è poi chi, come il famoso Ninja, ha persino decido di abbandonare Fortnite e di dedicarsi a Sekiro: Shadows Die Twice, seppur con risultati piuttosto deludenti a giudicare dalle cicatrici digitali lasciategli dalla Scimmia Guardiana.