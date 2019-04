Fortnite World Cup Warmup: epic scalda i motori per l'inizio della Coppa del mondo

Epic Games ha annunciato un nuovo torneo, dedicato ovviamente a Fortnite, che si svolgerà dal 6 al 7 aprile. Il percorso di avvicinamento ai qualifier per la Coppa del Mondo del battle royale, insomma, ha ufficialmente inizio, dopo le polemiche dei giorni scorsi.

Il nuovo evento si chiama Fornite World Cup Warmup e offrirà un montepremi di 500.000 Dollari che, secondo quanto dichiarato, avrà una "distribuzione del prize pool molto più ampia rispetto alle settimane precedenti".

Le semifinali del Fortnite World Cup Warmup si terranno sabato 6 aprile e dureranno circa tre ore. Fortnite include una modalità chiamata Arena, in cui ogni giocatore riceve un grado. I giocatori salgono dall' Open League (Division One) a Champion League (Division Seven) guadagnando punti "Hype".

Qualsiasi Duo che abbia raggiunto la Divisione Sei, cioè la Contender's League, in modalità Arena potrà partecipare alle semifinali. I primi 1.500 Duo di ciascuna regione avanzeranno alle Finali di domenica 7 aprile.

Epic Games pubblicherà le regole complete dell'evento Warmup a breve. Come suggerisce il nome del torneo, il torneo "Warmup" manterrà i giocatori impegnati prima delle qualificazioni per la Coppa del Mondo che inizieranno il prossimo 13 aprile.

Come vi abbiamo già riportato, ogni qualifica settimanale assegnerà 1 milione di dollari di prize pool. La fase finale della Fornite World Cup si terrà, invece, a New York dal 26 al 28 luglio e offrirà un montepremi pari a 30 milioni di Dollari, ovvero uno dei montepremi più alti nella storia del gaming competitivo.