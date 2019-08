Fortnite I Mondi si Scontrano: posizione delle Fenditure sulla mappa

State avendo problemi nel trovare le Fenditure in giro per la mappa di Fortnite Battaglia Reale? Nessun problema, in questa guida vi indicheremo la loro posizione così che possiate completare immediatamente le missioni della Settimana 3 della Stagione 10.

Per portare a termine tutte le missioni I Mondi si Scontrano Prestigio dovrete utilizzare 4 diverse fenditure, non necessariamente nella stessa partita. Sparse per la mappa ci sono 6 diversi portali all'interno dei quali potrete gettarvi per avanzare di un piccolo passo nella missione.

Ecco di seguito la posizione delle Fenditure:

Sponde del Saccheggio: vi basterà entrare nella sfera al centro di questa zona per attivare il portale

Palmeto Paradisiaco: a nord della città, in corrispondenza della curva, si trova una carrozza con un portale proprio nei paraggi

A nord dell’area ghiacciata e ad est del Villaggio dei Vichinghi, nei pressi della grossa testa di pietra

Ad est di Parco Pacifico, vicino all'enorme testa di Durr Burger

Nell'angolo nord-est di Condotti Confusi

Sull'isolotto ghiacciato a sud-ovest di Borgallegro

Va precisato che in alcune di queste aree potrebbero esserci più portali oppure non essercene completamente. Il consiglio è quindi quello di recarsi nei luoghi indicati sulla mappa in calce alla guida e guardarsi intorno alla ricerca delle Fenditure.

