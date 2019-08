Fortnite Worlds Collide: dove trovare i Memoriali ad un Cubo

Le sfide della Settimana 3 della Stagione 10 di Fortnite Battaglia Reale sono finalmente arrivate e, tra queste, ce ne sono un paio che richiedono di trovare dei piccoli monumenti dedicati allo storico Cubo Kevin.

In tutta la mappa di Fortnite potete trovare solo ed esclusivamente due esemplari di questa statua di pietra a forma di cubo e in questa guida vi indicheremo la loro posizione esatta.

Il primo di questi è posizionato a sud-ovest della sfera di Sponde del Saccheggio, su di un isolotto. Atterrate in questa zona della mappa, raggiungete il monumento e avrete completato la prima parte della sfida. Per trovare invece l’altro Cubo di pietra dovrete recarvi nell'area desertica della mappa, quella in basso a destra. Sulla collinetta a nord-est del laghetto situato tra Lande letali e Palmeto Paradisiaco, lo riconoscerete dal cerchio formato dai residui di tante piccole esplosioni. La statua di pietra del Cubo Kevin si trova proprio al centro di questo cerchio.

Se avete difficoltà nel trovare la posizione esatta dei due oggetti potete sempre dare un’occhiata all'immagine della mappa in calce alla guida, dove vi abbiamo indicato i luoghi da raggiungere.

